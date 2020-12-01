Ледовый дворец закрыли после концертов Басты

Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец в Петербурге после концерта рэпера Басты.

Глава ведомства Анна Попова назвала недопустимыми массовые концерты, ведомство подало в суд на тех, кто проводил один из них в минувшие выходные, сообщает РИА «Новости».

«Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд», — заявила она.

Напомним, концерты Басты прошли в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября и в субботу, 28 ноября. После этого горожане стали жаловаться на то, что на мероприятии не соблюдались меры ограничений, а пришедшие просто забыли о социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Государственной Думы Сергей Боярский обрушился с критикой на организаторов концерта рэпера Басты в Петербурге. По его словам, мероприятие прошло на фоне коронавирусных ограничений, от которой пострадало множество предпринимателей.