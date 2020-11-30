Баста прокомментировал скандал с концертом в Ледовом дворце

Рэпер Баста высказался по поводу критики после прошедших концертов в Ледовом дворце в Петербурге.

Музыканта раскритиковали за то, что он провел два концерта, несмотря на пандемию коронавируса.

В своем видеообращении, опубликованном на странице в Instagram, в котором рассказал, что концерт был организован по действующим правила с соблюдением всех норм.

«Зал был заполнен на 50%, как того требуют действующие правила. Все зрители, которые пришли на концерт без своей маски, получили ее бесплатно. В распоряжении посетителей было большое количество санитайзеров. Все необходимые разрешения на проведение мероприятия были получены у городских властей», — отметил он.

Напомним, концерты Басты прошли в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября и в субботу, 28 ноября. После этого горожане стали жаловаться на то, что на мероприятии не соблюдались меры ограничений, а пришедшие просто забыли о социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Государственной Думы Сергей Боярский обрушился с критикой на организаторов концерта рэпера Басты в Петербурге. По его словам, мероприятие прошло на фоне коронавирусных ограничений, от которой пострадало множество предпринимателей.