Петербург вводит новые ограничения: что могут закрыть следующим

Уже в пятницу, 4 декабря, в Петербурге в силу вступят новые ограничения. Изменения в постановление будут постепенно вступать в силу до конца декабря. Пока в городе не вводят тотальный локдаун, но при ухудшении ситуации могут закрыть еще больше мест для посещения.

Так, с 4 декабря будут закрыты аквапарки, океанариумы, будет приостановлена работа музеев, выставок и театров, которые находятся в зданиях торговых центров. Детям до 16 лет запрещают доступ на мероприятия, проводимые организациями исполнительских искусств.

Требования к проведению любых мероприятий численностью более 50 человек ужесточаются, все залы должны продавать только 25% билетов. Для мероприятий, на которые билеты были проданы до 18 ноября, больше не делают исключений. С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Отдельные ограничения коснутся заведений общественного питания. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания должны закрываться с 19.00 до 06.00. Кроме того, они полностью будут закрыты с 30 декабря по 3 января.

С 30 декабря по 10 января будут закрыты театры, музеи, выставки, концерты и другие организации искусств, Ленинградский зоопарк, запрещается перевозка пассажиров автобусами по туристическим и экскурсионным маршрутам.

Для горожан оставили немного развлечений. Если к январю не введут новые ограничения, в начале января еще будут работать кинотеатры, продающие только 25% билетов, фитнес-клубы и бассейны. Весной этого года все это уже закрывалось из-за пандемии коронавируса. Кроме того, пока ограничения не затронули плановые госпитализации и лечение, а также работу косметических салонов, саун, стоматологических клиник, боулинга, бильярда.

Пока в обычном режиме еще работают детские сады и школы. Последние предлагают смешанное обучение, при котором желающие могут уйти на «дистанционку».

Отметим, что городские власти неоднократно говорили о своем нежелании вводить локдаун, но добавляли, что ограничения будут ужесточать в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Пока она остается непростой: каждые сутки в городе выявляют больше трех тысяч новых заболевших.