Беглов: школы и детские сады Петербурга продолжают работать в обычном режиме

Переводить все школы и детские сады на удаленку власти Петербурга пока не собираются. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Переводить все школы и детские сады на удаленку власти Петербурга пока не собираются. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что детские сады и школы города продолжают работу в штатном режиме — закрывают только отдельные школы и классы в случае, если выявляют зараженных.

Как отметил глава Петербурга, учителя и воспитатели стараются максимально соблюдать меры санитарной безопасности. Кроме того, у родителей всегда остается выбор — в любой момент можно подать заявление о переводе ребенка на смешанную форму обучения, когда учебный процесс переносится в дистанционный формат. К преподаванию в онлайн-формате привлекают не только учителей, но и профильных студентов вузов.

В беседе с телеканалом «Россия 24» Беглов добавил, что сейчас в Петербурге наблюдается дефицит медикаментов для лечения COVID-19, однако власти уже работают над восстановлением баланса лекарств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачам Северной столицы сейчас помогают 2,5 тысячи студентов-медиков старших курсов.