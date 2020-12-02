Дуэль со Шнуровым, реакция Мишустина и закрытый Ледовый: до чего довели концерты Басты

Скандал из-за концертов рэпера Басты, которые прошли в Петербурге, дошел до правительства России. Теперь разбираться с возможными нарушениями будут с подачи председателя Михаила Мишустина.

Все началось с возмущений петербуржцев в социальных сетях, куда попали видео с концертов рэпера. Он выступал в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. Пользователи утверждали, что зрители нарушали меры безопасности: не соблюдали социальную дистанцию, были без масок.

В Смольном на жалобы отреагировали, заявив, что нарушений не зафиксировали. На этом, впрочем, история не закончилась. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести проверку, тревогу забил депутат Госдумы Сергей Боярский, Ледовый отменил концерты до февраля, начали проверять другие площадки.

Уже во вторник, 1 декабря, на скандал отозвались в федеральном правительстве. Председатель Михаил Мишустин заявил, что меры предосторожности во время массовых мероприятий нарушать нельзя. В противном случае, заявил он, концерты придется отменить. При этом он выразил надежду на то, что в инциденте разберутся, а виновных накажут.

Отметим, что сам Баста уже прокомментировал концерты. По его словам, никаких нарушений на концертах не было. Вступились за исполнителя и поклонники, которые отметили, что на концерте не разрешали даже вставать с мест, чтобы не создавать толпу.

По другую сторону оказался музыкант Сергей Шнуров, отреагировавший, как обычно, стихами в своем Instagram. Он обвинил Басту в желании нажиться и сравнил с «полицаем». Рэпер ответил, и между музыкантами в социальной сети завязалась «дуэль».

Между тем, Роспотребнадзор закрыл Ледовый дворец. Глава ведомства Анна Попова назвала недопустимыми массовые концерты. Сообщалось, что материалы проверки подали в суд.

Отметим, что с 1 декабря в Петербурге разрешено продавать только 25% в театры, кинотеатры и на концертные площадки. До этого можно было реализовать 50% билетов.