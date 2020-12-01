Шнуров написал стих про Басту: рэпер молчать не стал

Музыкант осудил артиста, который собирает стадионы во время пандемии коронавируса.

Музыкант Сергей Шнуров написал стихотворение, которое посвятил рэперу Басте. Он отреагировал на новости о несоблюдении мер предосторожности на концерте артиста в Ледовом дворце. Теперь в отношении площадки возбудили административное дело, ей грозит приостановление деятельности. Своим шедевром музыкант поделился в Instagram.

Шнуров в стихе сравнил Басту с «полицаем», которые наживались во время войны. Он считает, что рэпер теперь в их ряду. Артист терпеть не стал и тоже написал Шнурову стихотворение. Баста назвал Шнурова «дурачком» и «комсомольцем-стукачком».

Напомним, концерты Басты прошли в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября и в субботу, 28 ноября. После этого горожане стали жаловаться на то, что на мероприятии не соблюдались меры ограничений, а пришедшие просто забыли о социальной дистанции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ледовый дворец закрыли после концертов Басты.