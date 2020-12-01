Поклонников Басты возмутили обвинения в нарушениях на концертах в Петербурге

Концерты Басты, которые рэпер дал в Ледовом дворце в конце ноября, ждут проверки Роспотребнадзора. Пока некоторые горожане и Госдума требует разобраться с возможными нарушениями, поклонники заступаются за музыканта.

Сообщениями от тех, кто был на концертах рэпера в Петербурге, поделилась жена Басты Елена Вакуленко. На своей странице в Instagram она разместила сообщения поддержки, которые она лучили в так называемый «директ». Супруге музыканта пишут те, кто был на концертах в Северной столице. По словам пользователям, на концертах слушателей регулярно просили надеть маски и не давали вставать с мест потанцевать, чтобы не создавать толпу.

«Мерка температуры, маски, антисептики. Все было», — отмечается в одном из сообщений.

Концерты Басты прошли в Ледовом дворце 27 и 28 ноября. В социальные сети попали видеозаписи с выступлений. За ними последовали жалобы горожан на то, что на концертах якобы нарушались ограничения, которые были введены из-за новой коронавирусной инфекции.

В комитете по культуре Смольного заявили, что нарушений на концерте зафиксировано не было.

При этом депутат Госдумы Сергей Боярский раскритиковал проведение концерта в Петербурге.

«Как мне, депутату, избранному Петербургом, объясняться людям после этих кадров? Что отвечать? Ни масок, ни дистанции, ни рассадки…», — писал он в своем Instagram.

Следом появились сообщения о том, что в Ледовом отменены все концерты, запланированные до февраля. На других площадках начались проверки.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила начать проверку по заявлениям о нарушениях.

Отметим, что распоряжение о продаже только 25% билетов на подобные мероприятия вступили в силу с 1 декабря. До этого продавать можно было 50% билетов.