Концерты Басты за два дня дошли от жалоб в соцсетях до проверки Роспотребнадзора

В Петербурге стремительно разворачивается скандал из-за концертов, которые рэпер Баста дал в Ледовом дворце. От возмущенных отзывов горожан до проверки Роспотребнадзора он дошел за два дня.

Концерты Василя Вакуленко, известного как рэпер Баста, прошли в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября, и в субботу, 28 ноября.

После этого горожане начали жаловаться в социальных сетях на то, что на концертах якобы нарушались ограничения, которые были введены из-за новой коронавирусной инфекции. По их словам, поклонники не соблюдали социальную дистанцию и забыли о масках.

К 29 ноября возмущенным горожанам ответили в Смольном. Комитет по культуре заявил, что организаторы концерта не нарушили никаких действующих правил. Утверждалось, что зал заполнили на 50%, а билеты продавали еще до новых ограничений, слушатели пришли в масках.

Видимо, такое объяснение не устроило депутата Госдумы Сергея Боярского, который раскритиковал городские власти в своем посте в Instagram.

«Как мне, депутату, избранному Петербургом, объясняться людям после этих кадров? Что отвечать? Ни масок, ни дистанции, ни рассадки…», — писал он.

Уже в понедельник, 30 ноября, стало известно, что все концерты в Ледовом до конца февраля отмены. Стартовали проверки других концертных площадок. Так, в клубе «Космонавт» проверки начались прямо во время выступления группы «Бригадный подряд». Музыкантам дали завершить концерт, а заведение закрыли.

Пока скандал дошел до федерального Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова поручила начать проверку заявлений о нарушениях.

Между тем, вопросом остается то, о каких именно нарушениях идет речь и как именно их будут искать. Депутат Боярский упоминал в своем посте распоряжение о продаже только 25% билетов на подобные мероприятия. Однако в силу эти изменения вступили только с 1 декабря. При этом их принимали с оговоркой: исключение составят мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября было продано много билетов. До этого продавать можно было 50% билетов.

Сам Баста заявляет, что концерты были организованы по всем правилам.