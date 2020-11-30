Ледовый дворец отменяет концерты после скандала с Бастой

Ледовый дворец отменяет концерты после скандала с Бастой
Зрители на концерте Басты в Петербурге. Фото: www.instagram.com/sergeyboyarskiy/

Мероприятий не будет до конца февраля.

В Санкт-Петербурге отменили все концерты, которые должны были состоятся в Ледовом дворце до конца февраля. Об этом пишет 78.ru.

Причиной стал скандал из-за выступления рэпера Басты – горожан возмутило, что на мероприятии не соблюдали меры предосторожности: люди не выдерживали дистанцию и не надевали маски. Это могло стать причиной распространения коронавируса.

Комитет по культуре Петербурга отреагировал на гневные публикации граждан. В ведомстве заверили, что нарушений не заметили. Несмотря на это, площадка решила не рисковать и отменить массовые мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сын Боярского потребовал объяснений после концерта Басты в Петербурге. Депутат отметил в своем Instagram-аккаунте, что здоровье граждан превыше всего, и потерпеть нужно всем.

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