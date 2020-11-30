В Петербурге массово срываются концерты: организаторы утверждают, что нарушений не было

В Петербурге активно проверяют концертные площадки на предмет нарушений требований санитарной безопасности, однако правила, которые необходимо соблюдать, почему-то сильно различаются.

Так, концерт рэпера Басты в Ледовом дворце, собравший 6 тысяч зрителей, прошел успешно, во время мероприятия никаких инспекций не было. А вот в клубе «Космонавт» проверка проходила прямо во время выступления группы «Бригадный подряд», и, хотя музыкантам дали завершить концерт, клуб закрыли. При этом пресс-служба заведения подчеркивает, что никаких нарушений не было.

В клубе A2 Green 28 ноября чиновники и вовсе попытались отменить концерт группы «Чиж и Ко», несмотря на крайне строгие меры организаторов по социальному дистанцированию зрителей. Аналогичные ситуации наблюдаются и в других учреждениях. Представитель клуба A2 Green считает, что такие рейды проводятся выборочно, чтобы общественность воспринимала концерты как «зло»и места распространения вируса, пишет Peterburg2. Организаторы массовых мероприятий, в свою очередь, уверены, что это не так, и подобный подход может погубить индустрию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после концерта Басты Ледовый дворец отменил все мероприятия до конца февраля.