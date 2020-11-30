Роспотребнадзор проведет проверку после концерта Басты в Ледовом

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести проверку после концерта рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Ледовом дворце.

Проверку инициировали после заявлений о выявленных нарушениях в ходе организации мероприятия на фоне пандемии коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщает РИА «Новости».

По результатам проверки Роспотребнадзор будут приняты соответствующие меры.

Напомним, концерты Басты прошли в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября и в субботу, 28 ноября. После этого горожане стали жаловаться на то, что на мероприятии не соблюдались меры ограничений, а пришедшие просто забыли о социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Государственной Думы Сергей Боярский обрушился с критикой на организаторов концерта рэпера Басты в Петербурге. По его словам, мероприятие прошло на фоне коронавирусных ограничений, от которой пострадало множество предпринимателей.