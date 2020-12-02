Мишустин прокомментировал скандал из-за концерта Басты в Петербурге

Он заявил, что недопустимо нарушать меры предосторожности во время массовых мероприятий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал скандал из-за концерта рэпера Басты в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что нельзя нарушать меры предосторожности во время массовых мероприятий. Граждане должны соблюдать социальную дистанцию и носить средства индивидуальной защиты, иначе концерты придется отменять. Мишустин надеется, что в инциденте разберутся и накажут виновных.

Напоминаем, что Баста выступал в Ледовом дворце два дня подряд – 27 и 28 ноября. Во время выступления поклонники могли заразиться коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонников Басты возмутили обвинения в нарушениях на концертах в Петербурге.