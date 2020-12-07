Пиотровский: в 2020 году Эрмитаж потерял 80% посетителей

Пиотровский: в 2020 году Эрмитаж потерял 80% посетителей
Пиотровский подтвердил, что в течение новогодних праздников Эрмитаж, как и другие музеи Петербурга, будет закрыт. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В понедельник, 7 декабря, отмечается День Эрмитажа, в рамках которого директор главного музея Петербурга Михаил Пиотровский провел традиционную пресс-конференцию, где подвел итоги 2020 года.

По словам руководителя музея, за год в стенах Эрмитажа побывало всего 836 тысяч человек, тогда как в прошлом году, к примеру, насчитали 4,9 миллионов посетителей. Кроме того, несмотря на временную отмену льгот из-за пандемии, 34% посетителей попали в музей бесплатно.

«Мы потеряли 80% зрителей, как и все музеи мира», — заявил Пиотровский. Однако он добавил в статистику и онлайн-зрителей: трансляции экскурсий в социальных сетях музея привлекли 70 миллионов человек. Директор Эрмитажа также уточнил, что финансовое положение учреждения стало более оптимистичным после компенсации потерь из федерального бюджета, а также за счет вложений меценатов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 8 декабря вход в Эрмитаж сделают бесплатным в рамках Дней Эрмитажа.

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