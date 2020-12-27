Считавшаяся погибшей россиянка «воскресла» спустя 16 лет для получения выплат

Жительница Орска, пропавшая 16 лет назад и объявленная умершей, нашлась после обращения в Пенсионный фонд за единовременной выплатой.

Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Орска. Молодая девушка бесследно пропала еще в 2004 году, оставив трехлетнего сына и полугодовалую дочь на попечение своего отца. Орчанку искали родственники и полиция, однако ее местонахождение так и не удалось остановить.

Спустя время пенсии деда стало не хватать на содержание детей, поэтому он обратился за выплатами по потере кормильца. А в 2015 году женщину объявили умершей.

Исчезнувшая мать нашлась спустя 16 лет — после того, как обратилась в Пенсионный фонд за единовременной выплатой. Оказалось, что все это время она проживала в Башкортостане с новой семьей.

В суде женщина пояснила, что останется жить в Башкортостане. Повзрослевшие дети не возражали против отмены решения об объявлении матери умершей. Они указали, что не помнят, как выглядит их мать, поскольку видели ее очень давно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе пропавшая девочка сама вернулась домой.