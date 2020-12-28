В Петербурге офицер через суд добился права носить бороду

В Петербурге офицер обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил признать незаконным приказ командира войсковой части о привлечении его к дисциплинарной ответственности за нежелание сбривать бороду.

Ранее военный суд уже признавал приказы командира незаконными.

По словам офицера, он носит бороду на протяжении 17 лет, это не противоречит требованиям Общевоинских Уставов Вооруженных Сил РФ. Кроме того, борода помогает ему скрывать шрам, полученный в аварии. В новом иске офицер просит признать выговор за ношение бороды незаконным.

«… причиной издания оспариваемого приказа явилось несвоевременное бритьё военнослужащим не бороды, а лица», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Истец заявляет, что он бреется ежедневно, а волосяной покров на лице является именно бородой. Суд встал на сторону офицера с бородой признал незаконным приказ командира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, инцидент произошел в августе прошлого года. Офицер подделал документы и подписи начальства, а также гербовую печать. Таким образом, петербуржец смог получить военный билет. Подсудимый признал вину в полном объеме.