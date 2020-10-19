В Петербурге офицера, торговавшего военными билетами, приговорили к условному сроку

В Петербурге офицера, торговавшего военными билетами, приговорили к условному сроку
Обвиняемый полностью признал вину. Фото: pixabay.com

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал капитана запаса и кадровика воинской части виновным в служебном подлоге и взяточничестве.

Военнослужащий за 100 тысяч рублей сделал для жителя Северной столицы военный билет, необходимый ему для трудоустройства. По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, инцидент произошел в августе прошлого года. Офицер подделал документы и подписи начальства, а также гербовую печать. Таким образом, петербуржец смог получить военный билет.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Суд приговорил его 4 годам условного срока, штрафу в 50 тысяч рублей и лишению звания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольнинский суд отменил ходатайство о помещении тещи убитого рэпера Энди Картрайта под стражу. Правоохранители предполагают, что женщина может быть причастна к преступлению, совершенному дочерью.

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