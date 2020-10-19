Тещу рэпера Картрайта не отправят в СИЗО – суд отменил ходатайство

В Петербурге су прекратил производство по ходатайству следствия об аресте тещи рэпера Энди Картрайта Елены Кохал.

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что решение вынес Смольнинский районный суд.

В пресс-службе уточнили, что ходатайство отозвали сами следователи, других в суд не поступало.

Отметим, что следствие считало, что Елена Кохал могла быть причастна к убийству Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт. Она якобы присутствовала в квартире музыканта в день его убийства и участвовала в расчленении его тела.

На заседании 16 октября суд продлил срок задержания Кохал на 72 часа, следствие за это время должно было собрать материалы, чтобы подтвердить необходимость ареста женщины.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что расчлененное тело Картрайта нашли в его квартире на Невском проспекте в конце июля. Тогда его вдова Марина Кохал заявила, что рэпер умер от передозировки, а она расчленила его тело, чтобы скрыть этот факт. Вскоре ей все же предъявили обвинение в убийстве.