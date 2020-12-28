Классную руководительницу ученика, выпавшего из окна гимназии на Профессора Попова, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении учительницы гимназии №67 на улице Профессора Попова, которую подозревали в халатности.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе петербургских судов, подозреваемая была учителем истории и обществознания в гимназии №67, а также классным руководителем 8 класса. Педагога подозревали в том, что 8 октября во время перемены она оставила кабинет на 4 этаже открытым, а сама ушла, оставив детей без присмотра. В это время один из учеников выпал из окна, в результате чего получил серьезные травмы и скончался в детской больнице.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, указывая на то, что учительница впервые привлекается к ответственности, а также загладила моральный вред путем принесения извинений.

Сама учительница, защитник и потерпевший не возражали.

В итоге суд прекратил уголовное преследование и назначил судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна гимназии на Профессора Попова.