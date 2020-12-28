Классную руководительницу ученика, выпавшего из окна гимназии на Профессора Попова, оштрафовали на 15 тысяч рублей

Классную руководительницу ученика, выпавшего из окна гимназии на Профессора Попова, оштрафовали на 15 тысяч рублей
Из окна гимназии в Петроградском районе выпал ребенок. Фото: Gazeta.SPb.ru

Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении учительницы гимназии №67 на улице Профессора Попова, которую подозревали в халатности.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе петербургских судов, подозреваемая была учителем истории и обществознания в гимназии №67, а также классным руководителем 8 класса. Педагога подозревали в том, что 8 октября во время перемены она оставила кабинет на 4 этаже открытым, а сама ушла, оставив детей без присмотра. В это время один из учеников выпал из окна, в результате чего получил серьезные травмы и скончался в детской больнице.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа, указывая на то, что учительница впервые привлекается к ответственности, а также загладила моральный вред путем принесения извинений.

Сама учительница, защитник и потерпевший не возражали.

В итоге суд прекратил уголовное преследование и назначил судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна гимназии на Профессора Попова.

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