В Петербурге возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна гимназии на Профессора Попова

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна гимназии на Профессора Попова
Из окна гимназии в Петроградском районе выпал школьник. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петербурге после происшествия с восьмиклассником, который упал из из окна гимназии в Петроградском районе, возбудили уголовное дело.

Петербургское управление Следственного комитета России завело дело по факту падения ребенка. 14-летний подросток остался жив, но получил тяжелые травмы.

Напомним, жуткий инцидент произошел в четверг, 8 октября, в гимназии с углубленным изучением испанского и английского языков №67 на улице Профессора Попова. По предварительной информации, все произошло на перемене во время проветривания помещений и в отсутствии рядом учителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после падения школьника из окна гимназии на Профессора Попова.

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