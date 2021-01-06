Десять самых ожидаемых фильмов 2021 года

Противостояние людей и машин, пустынная планета, супергерои и антигерои, борцы с привидениями и вымышленные, но культовые маньяки: Gazeta.SPb рассказывает о 10-ти самых ожидаемых фильмах 2021 года.

Матрица 4

Новая глава франшизы Вачовски выйдет на российские экраны 23 декабря. Подробности сюжета, разумеется, не разглашаются. Однако известно о возвращении многих классических персонажей: Нео (Киану Ривз), Тринити (Кэрри-Энн Мосс), Меровингена (Ламбер Вильсон). Среди героев не значится Морфеус, но заявлена его возлюбленная Ниоби (Джада Пинкетт-Смит). Будет ли это приквел или создатели каким-то образом объяснят постаревших Нео и Тринити — неизвестно.

Дюна

Новая экранизация романа Фрэнка Герберта ожидается 30 сентября. Премьера в декабре 2020-го года, напомним, сорвалась. Картина расскажет о непростой судьбе Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе) — юного наследника дворянского рода, оказавшегося в гуще политических интриг. Действие будет происходить в далеком будущем, где правители галактики бьются за контроль над удивительной субстанцией, расширяющей человеческое сознание, продлевающей жизнь и позволяющей безопасно путешествовать в космосе. Добыть ее можно на пустынной планете Арракис, именуемой Дюной. Станет ли эта история фильмом десятилетия или обернется колоссальным провалом, критики, кажется, пока не решили. Роман Герберта сложный, со своей особой философией, но за его экранизацию взялся мастер интеллектуальной фантастики Дени Вильнёв.

Marvel

Из-за пандемии коронавируса график «поехал» и у Marvel Studios. В 2021 — 2022 годах студия планирует выпустить сразу несколько полнометражных фильмов, среди которых «Черная Вдова», «Тор: любовь и гром», «Вечные», «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Человек паук 3

На 16 декабря назначен релиз третьего «Человека паука», который станет частью четвертой фазы киновселенной Marvel. На этот раз Питеру Паркеру придется противостоять злодею Мистерио, заручившись поддержкой союзников — как из собственной, так и параллельных реальностей. За связь миров, кстати, будет отвечать Доктор Стрэндж, который станет новым наставником паучка.

Отряд самоубийц: Миссия навылет

Для фанатов DC выпустят продолжение-перезапуск боевика про команду антигероев. Правда, на этот раз без Уилла Смита, зато с Марго Робби. Премьера назначена на 5 августа.

Хэллоуин убивает и Кэндимен

Похоже, зрителей ждут продолжения культовых слешеров — про безжалостного маньяка Майкла Майерса (21 октября) и городскую легенду про дух убийцы с крюком вместо руки (26 августа)

Охотники за привидениями

Джейсон Райтман решил напомнить о событиях, произошедших посреди Нью-Йорка в 1984 году, которые, вероятно, стерлись из памяти киноманов. «Охотники» в лице подростков вновь встанут на защиту человечества, сражаясь с необъяснимой силой. Говорят, ностальгической атмосферой триквел напоминает сериал «Очень странные дела» и фильм «Оно», откуда, кстати, позаимствовали актера Финна Вулфарда, чей герой станет лидером новой команды борцов с привидениями.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Смольный решил не закрывать на новогодние праздники кинотеатры. Они продолжат работать, но с ограничениями.