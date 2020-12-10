Кинотеатры Петербурга будут работать в новогодние праздники

Кинотеатры Петербурга останутся открытыми во время новогодних каникул. С таким заявлением выступил глава комитета по культуре Борис Пиотровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Однако введенные ранее ограничения сохранятся. Число посетителей не должно превышать 50 человек на один сеанс. В кинотеатрах наполняемость залов не должна будет превышать 25 % от количества мест в помещении.

Отметим, что театры Петербурга, находящиеся в федеральном подчинении, будут закрыты на период новогодних праздников. Зоопарки тоже не будут работать на новогодних каникулах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг (МКС), представляющий интересы петербургских отельеров, рестораторов и туристического бизнеса, обратился к президенту РФ Владимиру Путину.