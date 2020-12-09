Петербургские рестораторы и отельеры просят помощи у Путина

Бизнесмены пошли на крайние меры, чтобы добиться смягчения ограничения в городе.

Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг (МКС), представляющий интересы петербургских отельеров, рестораторов и туристического бизнеса, обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Таким образом он хочет добиться смягчения «антиковидных» мер. В документе сказано, что диалог с местными властями выстроить не удается. Об этом пишет РБК.

В письме говорится о том, что действия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова можно расценить как закрытие отрасли туризма и общественного питания в период новогодних праздников. Специалисты добавляют, что ограничительные меры увеличат количество безработных и разорившихся предприятий.

«Закрывая город для туристов, губернатор предлагает обескровленному первой волной бизнесу спасаться самому. Ни один другой регион страны не принимает таких решений без одновременного объявления реальных мер поддержки закрываемой отрасли»,

— подчеркивают авторы обращения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известный петербургский ресторатор считает, что Смольный и бизнесмены могут найти компромисс.