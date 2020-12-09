Известный петербургский ресторатор считает, что Смольный и бизнесмены могут найти компромисс

Вводимые на фоне пандемии ограничения для бизнеса в Петербурге являются неприемлемыми. Такое заявление сделал известный ресторатор Арам Мнацаканов. Он считает, что Смольный и рестораторы могут найти компромиссное решение.

По его словам, бизнес совершенно по-разному реагирует на меры, вводимые из-за сложной эпидемиологической ситуации. И напомнил, что часть предпринимателей объединились, протестуя против принятых решений.

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», ресторатор подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию «крайне неприемлемой», отметив, что бизнесу и власти необходимо найти компромисс.

После эфира Мнацаканов обратился к губернатору города Александру Беглову в соцсети «ВКонтакте». Он выразил просьбу лично обсудить ситуацию с ресторанами.

«Мы все понимаем, что ситуация очень непростая, но очевидно и компромисс между безопасностью и возможностью сохранить жизнь в индустрии гостеприимства в этом городе — есть!» — написал он.

Напомним, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 40 ресторанов и баров в Петербурге отказываются закрываться на Новый год.