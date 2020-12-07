Более 40 ресторанов отказываются закрываться на Новый год

Более 40 ресторанов отказываются закрываться на Новый год
Рестораторы против ограничений. Фото: Pixabay

В Петербурге рестораторы выступают против ограничительных новогодних мер. Они не признают ограничения, принятые властями.

Появилась так называемая «Карта сопротивления», на которой указаны заведения, которые будут работать допоздна и в новогодние праздники.

Проект под таким названием создали петербургские предприниматели. Уточнить адреса заведений, поддержавших протест, можно на сайте anticovidmap.com. На главной странице сайта опубликовано заявление с объяснением мотивов подобного «бунта», там же находится и сама карта.

Напомним, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне. Объединение предприятий общественного питания города «Рестоград» намерено отстаивать свои права.

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