Петербургские рестораны запускают флешмоб против новогодних коронавирусных мер

Петербургские рестораторы запускают флешмоб против этих мер, которые городские власти приняли накануне.

Напомним, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января петербуржцев ждет новый «комендантский час». Общепит будет работать только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января заведения закрываются полностью. Это сильный удар по рынку ресторанов.

Объединение предприятий общественного питания города «Рестоград» намерено отстаивать свои права.

«Мы понимаем, что в такой ситуации многие заведения эти самые праздники не переживут. Поэтому мы продолжаем борьбу и будем отстаивать свой вариант ограничений — только 31.12 и 01.01», — говорится в сообщении объединения в facebook.

Бороться за выживание на рынке общепита рестораторы хотят с помощью флешмоба. Они отправят в рестораны шарики с надписью «скоро сдуюсь». Владельцев точек питания просят принять в нем участие — сфотографировать надутый шар в ресторане и распространить снимки в своих соцсетях с хэштегом #скоросдуюсь.

Отмечается, что флешмоб проводится в рамках закона. Эта акция станет медийной поддержкой для официальных писем и позволит сплотить представителей рынка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уже с пятницы, 4 декабря, петербуржцы не смогут посетить океанариумы и аквапарки. В торговых центрах закрываются музеи, выставки и театры. Дети до 16 лет не смогут попасть на мероприятия, которые проводятся организациями исполнительских искусств.