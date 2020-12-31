Экс-тренер «Спартака» считает, что Семаку по силам возглавить ПСЖ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог бы возглавить футбольный клуб ПСЖ из Франции. Российскому специалисту по силам тренировать главную команду Парижа.

Такое мнение выразил экс-тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Сергей – один из тех, с кем я больше всего общался в «Рубине». Он великий футболист и большой тренер, завоевавший титулы с «Зенитом», а ещё прекрасный человек. Его личные качества – невероятные. Но мне кажется, что достижения Семака с «Зенитом» в Петербурге не очень-то ценятся», – заявил Рианчо.

Кроме этого, эксперт оценил возможности Семака в будущем и сообщил, что «ему все под силу».

«Возглавит ли Семак ПСЖ? А почему нет? Всё может быть. Для меня большой тренер – тот, кто может объединить группу очень разных людей одной целью. Сергей – как раз один из таких специалистов», – добавил экс-тренер красно-белых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак прокомментировал победу над «Спартаком».