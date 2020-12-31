Экс-тренер «Спартака» считает, что Семаку по силам возглавить ПСЖ

Экс-тренер «Спартака» считает, что Семаку по силам возглавить ПСЖ
Тренер "Зенита" Сергей Семак. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог бы возглавить футбольный клуб ПСЖ из Франции. Российскому специалисту по силам тренировать главную команду Парижа.

Такое мнение выразил экс-тренер «Спартака» и «Рубина» Рауль Рианчо в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Сергей – один из тех, с кем я больше всего общался в «Рубине». Он великий футболист и большой тренер, завоевавший титулы с «Зенитом», а ещё прекрасный человек. Его личные качества – невероятные. Но мне кажется, что достижения Семака с «Зенитом» в Петербурге не очень-то ценятся», – заявил Рианчо.

Кроме этого, эксперт оценил возможности Семака в будущем и сообщил, что «ему все под силу».

«Возглавит ли Семак ПСЖ? А почему нет? Всё может быть. Для меня большой тренер – тот, кто может объединить группу очень разных людей одной целью. Сергей – как раз один из таких специалистов», – добавил экс-тренер красно-белых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Семак прокомментировал победу над «Спартаком».

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