Семак прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в матче 19-го тура РПЛ.

«Хорошая игра с первой и до последней минуты. Несмотря на курьезный гол, продолжали играть достаточно активно, создавать моменты и заслуженно победили. Хороший матч, хороший результат», — отметил главный тренер команды.

Напомним, «Зенит» одержал очередную победу в чемпионате России по футболу. Подопечные Сергея Семака взяли вверх над московским «Спартаком». Игра завершилась со счетом 3:1 на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые забили три мяча, которых хватило для уверенной победы над «Спартаком». В составе «Зенита» отличился Сердар Азмун на 8 минуте, а затем уже под занавес матча забили Ярослав Ракицкий на 91 минуте и Артем Дзюба на 93-й минуте.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку на матче, который должен был проходить без болельщиков.