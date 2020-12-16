Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку на матче, который должен проходить без болельщиков

Фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку на матче, который должен проходить без болельщиков
Фанаты решили не унывать. Фото: ФК "Зенит"

Очередной футбольный тур чемпионата России не обошелся без инцидента. Фанаты «Зенита» и «Спартака» вступили в заварушку на трибунах стадиона в Петербурге. Ранее Роспотребнадзор согласовал проведение поединка без болельщиков.

Как сообщает РИА Новости, драка произошла во время матча, который начался 16 декабря в 20:00 на стадионе «Газпром арена». На данный момент точная причина столкновения фанатов неизвестна. Однако предположительно потасовка началась после матерных кричалок в адрес одной из команд.

Болельщиков разнимают силовики. К слову, фанатов вообще не должно быть на трибунах. Матч был согласован на проведение без болельщиков. Посетить стадион могли люди, у которых есть абонементы в отдельных ложах.

На данный момент Российская Премьер-лига уже сообщила, что запросит у организаторов разъяснения по поводу инцидента.

Отметим, что счет после первого тайма был 1:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что открытие станции «Зенит» в Петербурге снова перенесли.

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