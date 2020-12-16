Открытие станции «Зенит» снова перенесли

Станция метро "Зенит" будет закрыта как минимум до конца года. Фото: gov.spb.ru

Станция метро "Зенит" будет закрыта как минимум до конца года. Фото: gov.spb.ru

Пока непонятно, когда будут завершены все работы.

Сегодня, 16 декабря, стало известно, что станция метро «Зенит» не будет открыта до конца 2020 года. Планы меняют уже во второй раз, о чем сообщили в пресс-службе «Метростроя».

Известно, что причиной переноса даты открытия стали финансовые трудности компания. В связи с этим непонятно, когда будут завершены работы. Напоминаем, что «Зенит» закрыли в апреле из-за уменьшившегося пассажиропотока. Во время пандемии как раз появилось время привести станцию в порядки: устранить протечки, вернуть на место плитку и починить траволаторы.

Ожидалось, что станция заработает 19 августа, затем дату перенесли на декабрь 2020 года. Сейчас «Метрострой» ищет источник финансирования, чтобы завершить монтажные работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро Петербурга рассказали, как проходит смена названия «Новокрестовской» на «Зенит».