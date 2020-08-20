В метро Петербурга рассказали, как проходит смена названия «Новокрестовской» на «Зенит»

В петербургском метрополитене начались работы по замене информационных носителей, на которых станция «Зенит» еще носит старое название «Новокрестовская».

Такие носители расположены на станциях и в вагонах подвижного состава. Напомним, что новое название станция получила после решения городской Топонимической комиссии. Выбор членов Санкт-Петербургской межведомственной комиссии по наименованиям обусловлен 95-летием футбольного клуба и его досрочной победой в чемпионате России.

В общей сложности, работникам подземки предстоит заменить 8,2 тысяч указателей в вагонах и 1,2 на станциях. Работы завершатся к 30 сентября. При этом все финансовые затраты по переименованию станцию клуб «Зенит» взял на себя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что субботний матч «Зенита» и «Тамбова» частично перекроет движение транспорта на Крестовском.