«Сочи» ведет переговоры со «Спартаком» о трансфере Кокорина

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

В этой футболке Кокорин забил свой первый гол за "Спартак" в матче с "Химками". Фото: Instagram @rebrov32

Александр Кокорин может снова сменить свою клубную прописку. Только на этот раз футболист московского «Спартака» скорее всего отправится в команду, в которой уже играл. «Сочи» заинтересован в трансфере футболиста.

Как сообщает «Чемпионат.com», футбольный клуб «Сочи» уже ведет переговоры с красно-белыми. Команда планирует вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.

Напомним, что Александр Кокорин уже выступал за футбольный клуб из Сочи. Это было во второй половине прошлого сезона, затем футболиста купил «Спартак».

В нынешнем сезоне за красно-белых футболист сыграл четыре неполных матча и отметился двумя мячами, а также отдал одну голевую передачу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гендиректор «Сочи» отреагировал на возможное возвращение Кокорина. Он отметил, что в ближайшее время Кокорин не перейдет в стан черноморцев.