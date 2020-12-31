«Сочи» ведет переговоры со «Спартаком» о трансфере Кокорина

Александр Кокорин может снова сменить свою клубную прописку. Только на этот раз футболист московского «Спартака» скорее всего отправится в команду, в которой уже играл. «Сочи» заинтересован в трансфере футболиста.
Как сообщает «Чемпионат.com», футбольный клуб «Сочи» уже ведет переговоры с красно-белыми. Команда планирует вернуть футболиста в зимнее трансферное окно.
Напомним, что Александр Кокорин уже выступал за футбольный клуб из Сочи. Это было во второй половине прошлого сезона, затем футболиста купил «Спартак».
В нынешнем сезоне за красно-белых футболист сыграл четыре неполных матча и отметился двумя мячами, а также отдал одну голевую передачу.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гендиректор «Сочи» отреагировал на возможное возвращение Кокорина. Он отметил, что в ближайшее время Кокорин не перейдет в стан черноморцев.