Гендиректор «Сочи» отреагировал на возможное возвращение Кокорина

Гендиректор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию по поводу возможного возвращения нападающего Александра Кокорина, который сейчас выступает за московский «Спартака».

Он отметил, что в ближайшее время Кокорин не перейдет в стан черноморцев.

«Не понимаю, откуда берется эта информация. Кокорин находится на контракте в «Спартаке». Сколько можно раскачивать эту тему?» — приводит его слова т «Чемпионат».

Напомним, в зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В Петербург он так и не вернулся и перешел в «Спартак».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий петербургского ФК «Зенит» Александр Кокорин оформил хет-трик в первом тайме товарищеского матча против «Аль-Увайнаха» из Катара. Первый гол он забил с передачи Алексея Сутормина, второй — с передачи Артема Дзюбы.