Стало известно, с кем «Зенит» сыграет первые матчи в 2021 году

Стало известно, с кем «Зенит» сыграет первые матчи в 2021 году
Газпром Арена. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» ушел на зимние каникулы. Сине-бело-голубые возобновят матчи в Российской премьер-лиге (РПЛ) 27 февраля. Так, 27 февраля подопечные Семака сыграют с «Ростовом».

Матч пройдет на «Газпром Арене». После этого «Зенит» сыграет на выезде против казанского «Рубина». Матч пройдет 8 марта.

Потом состоится домашний матч, в котором «Зенит» встретится с грозненский «Ахматом». Игра пройдет на «Газпром Арене» 13 марта. Также «Зенит» 17 марта сыграет с ЦСКА.

На данный момент команда Семака занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 41 очко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футбольный клуб из Петербурга считает, что болельщики «Спартака» купили билеты на черном рынке. Само руководство «Зенита» не нарушало регламента Роспотребнадзора.

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