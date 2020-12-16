В «Зените» объяснили ситуацию с болельщиками на матче со «Спартаком»

Футбольный клуб из Петербурга считает, что болельщики «Спартака» купили билеты на черном рынке. Само руководство «Зенита» не нарушало регламента Роспотребнадзора.

Как сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба, некоторые болельщики «Спартака» купили билеты на матч на черном рынке. Продать их могли фанаты «Зенита».

«К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков «Спартака» (60 человек)», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что во время матча «Зенит» – «Спартак», который состоялся в Петербурге на «Газпром Арене» 16 декабря, произошла стычка фанатов. Болельщики вступили в драку. Разнимать их пришлось силовикам.

В целом, Роспотребнадзор запретил проводить данный поединок с фанатами. Исключение было составлено для тех, у кого абонементы в отдельных ложах. Однако данные меры были нарушены, и Российская Премьер-лига потребовала объяснений от организаторов.

Напомним, что матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Зенита». Команда из Петербурга единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщики «Зенита» и «Спартака» устроили драку на матче, который должен был проходить без болельщиков.