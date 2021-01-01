Зырянов считает, что Тедеско постоянно провоцировал «Зенит»

Тренер «Зенита» заявил, что специалист пытался вывести из себя «сине-бело-голубых».

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов рассказал, как главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско старался провоцировать тренерских штаб «сине-бело-голубых». Его слова приводит «Матч ТВ».

Зырянов вспоминает, как Тедеско все время поворачивался в сторону скамейки «Зенита» и совершал «провокационные действия». Специалист мог аплодировать или выкрикивать что-то после любого решения судьи. Тренер отмечает, что Сергей Семак никогда не реагировал на подобное.

Напоминаем, что после обсуждаемого матча между «Зенитом» и «Спартаком» Тедеско покинул свой пост. Тогда московская команда проиграла со счетом 1:3.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, с кем «Зенит» сыграет первые матчи в 2021 году.