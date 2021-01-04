Лукашенко назвал COVID геополитической проблемой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса геополитической проблемой.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время встречи с генпрокурором Андреем Шведом.

Как сообщило информационное агентство «Белта», глава государства подчеркнул, что пандемия новой болезни «никогда и не была медицинской проблемой», а также призвал белорусов учитывать данную информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко отказался прививаться от коронавирусной инфекции. Он заявил, что со скептицизмом относится к самой болезни.