Лукашенко назвал COVID геополитической проблемой

Лукашенко назвал COVID геополитической проблемой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал пандемию коронавируса геополитической проблемой.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. Соответствующее заявление Лукашенко сделал во время встречи с генпрокурором Андреем Шведом.

Как сообщило информационное агентство «Белта», глава государства подчеркнул, что пандемия новой болезни «никогда и не была медицинской проблемой», а также призвал белорусов учитывать данную информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко отказался прививаться от коронавирусной инфекции. Он заявил, что со скептицизмом относится к самой болезни.

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