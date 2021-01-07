Пулково работает без отмен и задержек 7 января

Пулково работает без отмен и задержек 7 января
В Пулково без задержек. Фото: Baltphoto

Аэропорт Северной столицы начнет свой день без задержек рейсов на вылет и прибытие. Все самолеты поднимутся в небо согласно расписанию.

Об этом стало известно сегодня утром, 7 января. Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Петербурга, к 5:00 изменений в расписании не предвидится. Все самолеты осуществляют свои рейсы ранее составленному плану.

Отметим, что в течение дня данные могут обновиться. Узнать о вылетах и прилетах в Пулково можно на сайте аэропорта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково за год выявили 100 инфицированных пассажиров. Проверки проводились в Большом порту Санкт-Петербург, Пассажирском порту и Пулково. За 2020 год санитарно-карантинный контроль прошли 11 538 транспортных средств. Досмотрено на наличие признаков инфекционных болезней – 579 744 человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиарейсы новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщина, получившая ранения в ходе протестов в США, скончалась
Пулково работает без отмен и задержек 7 января
Эксперт дал совет, как ускорить работу старого смартфона
Пассажиры «Ласточки» встретили Рождество в застрявшем поезде
В Казанском соборе собрались прихожане: там проходит Рождественская служба
Пожар в Выборге оставил без жилья скульптора Тувия Лейтмана и его супругу
В Ленобласти девочка умерла после падения телевизора
Байден призвал митингующих у здания Конгресса остановиться