В Пулково за год выявили 100 инфицированных пассажиров

Проверки проходили в Пулково и двух портах Петербурга. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Проверки проходили в Пулково и двух портах Петербурга. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Управление Роспотребнадзора проверяло въезжающих в страну пассажиров на наличие инфекций в аэропорту Пулково и двух портах Петербурга. За минувший год инспекторы выявили 100 заболевших пассажиров.

Проверки проводились в Большом порту Санкт-Петербург, Пассажирском порту и Пулково. За 2020 год санитарно-карантинный контроль прошли 11 538 транспортных средств. Досмотрено на наличие признаков инфекционных болезней – 579 744 человек. В ходе санитарно-карантинного контроля выявлено 100 пассажиров с признаками инфекционного заболевания.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора, за указанный период также проверили 2 584 партий товаров. По результатам контроля запрещен ввоз 523 партий продукции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково прошли проверку Россельхознадзора более тысячи соболиных шкур.