В аэропорту Пулково прошли проверку Россельхознадзора более тысячи соболиных шкур

Соболиные шкурки следуют на крупный аукцион в качестве лотов. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Соболиные шкурки следуют на крупный аукцион в качестве лотов. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

В четверг, 31 декабря, в грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково успешно прошли проверку Россельхознадзора более тысячи шкурок соболя.

По информации пресс-службы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, инспекторы провели ветеринарный контроль 1 010 соболиных шкурок. Пушнина прибыла в Северную столицу из Республики Хакасия.

Проверка документации, а также состояния шкурок показала отсутствие каких-либо нарушений, поэтому сотрудники ведомства допустили их к дальнейшему следованию. Соболиные шкуры отправятся к частному получателю для последующего участия в международном аукционе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по данным Управления Россельхознадзора, за 2020 год в Санкт-Петербург и Ленинградскую область прибыли почти 60 тонн лосося.