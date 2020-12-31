Почти 60 тысяч тонн лосося поступили из других стран в Петербург и Ленобласть в 2020 году

За текущий год в пунктах пропуска Северной столицы и Ленинградской области прошло около 59,5 тыс. тонн лосося. Мясо поступало через границу в охлажденном, мороженом и сушеном виде.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, почти 44 тыс. тонн продукции поступили через Большой порт города, а еще около 15,5 тыс. тонн – через многосторонний автомобильный пункт «Торфяновка» в Ленобласти. Он расположен на российско-финской границе.

Отметим, что поставщиками в основном были Чили – 44 тыс. тонн, Фарерские острова – 15,5 тыс. тонн и Китай – 9,5 тонн

«В ходе ветеринарного контроля государственным инспектором Управления было выявлено документарное нарушение при ввозе 19,3 тонны лосося из Чили, красная рыба была запрещена к ввозу и возвращена отправителю», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Остальная продукция успешно прошла контроль.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Звезда «Адской кухни» поделился секретами приготовления селедки под шубой.