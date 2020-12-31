Звезда «Адской кухни» поделился секретами приготовления селедки под шубой

Звезда &#171;Адской кухни&#187; поделился секретами приготовления селедки под шубой
При этом не стоит забывать, что селедка под шубой - тяжелое блюдо, и лучше употреблять его в умеренном количестве.Фото: pixabay

Участник кулинарного шоу «Адская кухня» Анатолий Деренчук рассказал о секретах правильного приготовления одного из самых популярных новогодних блюд — селедки под шубой.

Эксперт объяснил, что главное — не варить, а запекать в духовке все овощи для салата. К картофелю при этом можно добавить соль, розмарин и оливковое масло, а свеклу и морковь «украсить» тимьяном, передает слова повара «Московский комсомолец». После того, как овощи готовы, их нужно остудить, а затем можно порезать или натереть на терке — по желанию.

Кроме того, Деренчук поделился гурманскими вариациями селедки под шубой. К примеру, в салат иногда добавляют слой тертого яблока или заменяют морковный слой ананасом. Некоторые готовят селедку под шубой со шпротами, но по мнению кулинара это невкусно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о неожиданно эффективном жиросжигающем продукте.

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