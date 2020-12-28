Диетолог назвал сжигающий жир продукт

Диетолог назвал сжигающий жир продукт
Яблоко сжигает жир. Фото: Pixabay

Британский диетолог Роб Хобсон рассказал, что употребление одного яблока в день перед приемом пищи может помочь сбросить более пяти килограмм жира за год. Об этом сообщает The Sun.

Он также отметил, что этот фрукт в три раза сытнее, чем, например, плитка шоколада. В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон.

Кроме того, клетчатка способствует регулированию баланса бактерий в кишечнике, за счет чего снижается вес и замедляется накопление жира в организме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что благодаря такому стилю питания удастся снизить процент жира и холестерина в организме, а также стабилизировать уровень сахара в крови. Также она оказывает противовоспалительное действие.

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