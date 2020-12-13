Ученые рассказали, какая диета защитит от коронавируса

Граждане могут снизить риск заражения, если будут питаться правильно. Фото: pixabay

Граждане могут снизить риск заражения, если будут питаться правильно. Фото: pixabay

Если питаться правильно, то риск заразиться инфекцией снижается.

Ученые заявили, что диета способна снизить риск заражения коронавирусом или хотя бы облегчить течение болезни. Об этом сообщает Times of India. Речь идет о кетогенной диете, когда снижается потребление углеводов.

Благодаря такому стилю питания удастся снизить процент жира и холестерина в организме, а также стабилизировать уровень сахара в крови. Также она оказывает противовоспалительное действие.

«Такой режим питания может улучшить функционирование адаптивных иммунных клеток и снизить риск, связанный с COVID-19»,

— говорится в исследовании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США массовая вакцинация от коронавируса начнется в понедельник. Препараты будут доставлять в медучреждения на протяжении нескольких дней.