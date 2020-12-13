В США массовая вакцинация от коронавируса начнется в понедельник

Препарата будут доставлять в медучреждения на протяжении нескольких дней.

Власти США объявили о начале массовой вакцинации от коронавируса. Сделать прививку граждане смогу с понедельника, 14 декабря. Об этом сообщает Fox News.

Речь идет о препаратах от компаний Pfizer и BioNTech. В понедельник их доставят в 145 центров по вакцинации, во вторник и среду – в остальные. Отмечается, что для хранения вакцины нужны специальные условия. Ожидается, что по штатам распределят 2,9 миллиона доз препарата.

О старте вакцинации до этого говорил президент США Дональд Трамп. Он считает, что американский препарат самый безопасный в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V». По его словам, она действует дольше, чем препарат американского производства.