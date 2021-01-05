В Петербурге любитель экстрима забрался на верхушку пожарной каланчи

В Петербурге любитель экстрима забрался на верхушку пожарной каланчи
В результате опасных действий никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи возмутились, когда увидели трюки, проделанные на такой высота.

Жители Санкт-Петербурга забрались на верхушку пожарной каланчи восьмой части. О своих экстремальных подвигах они сняли видеоролик и поделились в социальных сетях. Граждане обсудили его в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Компания парней и девушек оказались на большой высоте одного из пожарных частей. Один из них демонстрировал опасные трюки, не боясь упасть. Отмечается, что верхушка здания наклонена и находится в аварийном состоянии.

Пользователей возмутило увиденное. Они не понимают, почему у экстрималов отсутствует инстинкт самосохранения.

«Прославиться можно, когда добрые дела делаешь — реставрацию! А безмозглый мужик с теткой уничтожают достояние города»,

— считает одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ростральную колонну забрался любитель экстрима.

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