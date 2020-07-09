На Ростральную колонну забрался любитель экстрима

Полюбоваться видами на опасной с высоте с постамента объекта культурного наследия решился мужчина.

О шагающем по архитектурному сооружению человеке сообщили очевидцы в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По всей видимости, мужчину не смущает, что он рискует своим здоровьем, проводя свой досуг подобным образом. Не оценили выходку и комментаторы. По их мнению необходимо наказывать таких людей за неуважительное отношение к архитектуре на законодательном уровне.

Напомним, ранее уже происходил схожий инцидент, только он закончился трагично. С Ростральной колонны упал фотограф, который хотел запечатлеть красивые виды Северной столицы. В результате им были получены ные травмы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фотографа, упавшего с Ростральной колонны в Санкт-Петербурге, навестил тренер “Зенита” Сергей Семак.