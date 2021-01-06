Путин прибыл в храм в Новгородскую область на рождественскую службу

Президент предпочитает встречать Рождество не в столице.

Президент России Владимир Путин в ночь на 7 января прибыл на остров Липно под Великим Новгородом. Он отправился в церковь Николы на Липне для участия в рождественском богослужении. Об этом сообщает ТАСС.

Путин не первый раз посещает храм. Он ездил туда в сентябре 2016 года вместе с Дмитрием Медведевым. После поездки президент распорядился выделить средства на восстановление памятника древнерусского зодчества. Работы завершились в ноябре 2019 года, на восстановление объекта потратили 21 миллион рублей.

Напоминаем, что в 2020 году Путин встречал Рождество в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе. Именно там президента крестили в младенчестве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург убирают в преддверии Рождественской ночи. На улицах трудятся не только дворники, но и техника.