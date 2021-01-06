Петербург убирают в преддверии Рождественской ночи

На улицах трудятся не только дворники, но и техника.

В Санкт-Петербурге сегодня вечером, 6 января, вовсю готовятся к Рождественской ночи. Дорожники вышли на улицы города, чтобы тщательней следить за местами массового скопления горожан. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Известно, что дополнительную уборку проведут у храмов и иных культурных сооружений, у станций метро и остановок наземного транспорта. На протяжении дня Петербург убирали 776 единиц техники и более тысячи специалистов ручного труда.

Им на смену вечером вышли 365 дворников и 711 единиц техники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утром на уборку улиц Петербурга вышли подметальные машины. В районе Пискарёвки и Веселого поселка для обработки используют жидкие реагенты.Твердыми составами засыпают Боровую улицу, территорию у Смольного, набережную реки Фонтанки, Кузнецовскую и другие улицы.