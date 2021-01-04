Утром на уборку улиц Петербурга вышли подметальные машины

В Петербурге началась утренняя уборка. Уборочная техника по распределению противоголедных материалов в усиленном режиме начала уборку городских дорог и улиц.

Утром 4 января дороги и тротуары в городе чистят, моют и обрабатывают реагентами. Согласно данным онлайн-карты на сайте комитета по благоустройству города, реагентами посыпают набережные Петроградской стороны, площадь Академика Лихачёва на подъезде к Биржевому мосту, Ждановскую набережную и Каменноостровский проспект.

В районе Пискарёвки и Веселого поселка для обработки используют жидкие реагенты.Твердыми составами засыпают Боровую улицу, территорию у Смольного, набережную реки Фонтанки, Кузнецовскую и другие улицы.