Пожар в Выборге оставил без жилья скульптора Тувия Лейтмана и его супругу

Заслуженных педагогов временно приютила фельдшер.

В Выборе 5 января произошел серьезный пожар, в результате которого целая семья осталась без жилья. На улице почти что оказались скульптор Тувий Лейтман и его супруга Людмила Карпова.

Их временно приютила фельдшер скорой помощи и директор благотворительного фонда «Дикони» Виктория Шутова, о чем рассказала в социальных сетях. Она надеется, что волонтерам удастся собрать деньги на ремонт квартиры.

«Сегодня ночь Рождества. Давайте сотворим для них Рождественское чудо. У них сгорели все карты, и на восстановление требуется время. Я пригласила администрацию города вместе со мной контролировать эти деньги, чтобы все было очень честно»,

— говорится в посте в Instagram.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на ЗСД заметили горящую машину: попытки потушить оказались бесполезными.